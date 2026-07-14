Un uomo di 58 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Pagani all’alba. Le indagini hanno portato al fermo del figlio di 27 anni, Vincenzo, ritenuto coinvolto nel fatto. La vicenda ha scosso la comunità locale.

La tragedia all’alba nel Salernitano, il 58enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Pagani, nell’Agro nocerino-sarnese. Antonio Cercola, 58 anni, è stato trovato morto all’alba di oggi nella sua abitazione. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una violenta lite con il figlio Vincenzo Cercola, 27 anni, ora al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di Pagani e del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pagani, Antonio Cercola ucciso in casa: fermato il figlio Vincenzo di 27 anni, cosa è emerso dalle indagini

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