Padel e beach volley entro l’anno il nuovo polo sportivo in via Trieste

Entro la fine dell’anno sarà completato un nuovo polo sportivo in via Trieste, dove prima si trovava un vecchio campo da calcio. I lavori sono in corso e procedono rapidamente. L’area ospiterà campi da padel e beach volley. La struttura sarà aperta a residenti e persone della zona, secondo quanto riferito dagli organizzatori.

Sopralluogo in cantiere, "lavori avanti tutta": sarà pronto entro l’anno il nuovo polo sportivo in via Trieste, dove, al posto di un vecchio campo da calcio, vedranno la luce campi da padel e da beach volley, "sarà un’area attrattiva non solo per i cassinesi, ma per tutta la zona". È la sindaca Elisa Balconi a fornire il report lavori dopo un sopralluogo compiuto ieri mattina. Il maxi intervento è partito a metà marzo, dopo un lunghissimo iter di progettazione, l’investimento "in campo" è di oltre 2 milioni a carico di un privato e nell’ambito di un percorso di project financing. L’area teatro dell’operazione è limitrofa alle tensostrutture già esistenti, dove, in queste settimane, si tengono i centri estivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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