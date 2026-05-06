A Trieste è stato inaugurato un nuovo polo sportivo nel quartiere di San Giovanni, con un investimento di circa quattro milioni di euro. La struttura comprende diverse aree dedicate ad attività sportive, offrendo spazi per varie discipline. La realizzazione del polo ha comportato modifiche alla viabilità e alla disponibilità di posti auto nelle vicinanze di piazzale Gioberti, influenzando il traffico locale e la mobilità nell’area.

? Cosa scoprirai Quali discipline sportive potranno finalmente allenarsi in queste nuove palestre?. Come cambierà la viabilità e il parcheggio intorno a piazzale Gioberti?. Chi gestirà concretamente i nuovi spazi per le giovani generazioni?. Perché quell'area abbandonata tra via San Cilino e viale Sanzio è stata scelta?.? In Breve Investimento di 4,3 milioni tra via San Cilino e viale Raffaello Sanzio.. Partecipazione degli assessori Lodi e Roberti e del vicegovernatore Anzil.. Riqualificazione di un'area abbandonata vicino a piazzale Gioberti.. Nuovi parcheggi e collegamenti per sport inclusivo e mobilità locale.. Il sindaco Dipiazza ha inaugurato stamattina il nuovo centro sportivo di San Giovanni a Trieste, un’opera da oltre 4,3 milioni di euro situata tra via San Cilino e viale Raffaello Sanzio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, nasce il nuovo polo sportivo a San Giovanni: 4 milioni investiti

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