Roma Centrale Montemartini | il museo diventa accessibile a tutti

La Centrale Montemartini, museo di Roma, ha eliminato barriere fisiche e sensoriali grazie a un progetto finanziato dai fondi PNRR. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha concluso l’intervento, che permette l’accesso a tutti i visitatori. Sono stati realizzati percorsi facilitati, installati strumenti tattili e adattate le aree espositive per accogliere persone con disabilità. La ristrutturazione mira a rendere il museo più inclusivo e fruibile.

Roma, 8 luglio 2026 – La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha concluso il progetto finalizzato all’abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali dei Musei Capitolini, Centrale Montemartini, realizzato nell’ambito dei fondi PNRR. L’intervento, durato circa 22 mesi per un importo complessivo di 473.066,88 euro, ha riguardato diversi ambiti dell’esperienza di visita, grazie a una strategia integrata che ha ridisegnato gli spazi, i servizi, gli strumenti di orientamento e i contenuti informativi. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico sempre più ampio nella fruizione di questo complesso museale unico, rendendo la visita un’esperienza autonoma, inclusiva e consapevole. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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