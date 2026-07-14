L'università ha coordinato il restauro della Torre Vergata, collaborando con la Sovrintendenza in un progetto durato diversi anni. L'intervento ha permesso di recuperare l'edificio e renderlo accessibile agli studenti. La collaborazione tra le due istituzioni è stata continua e ha coinvolto vari aspetti della ristrutturazione. La gestione ha previsto la supervisione di tutte le fasi del lavoro, garantendo il rispetto delle procedure e degli standard di tutela del patrimonio.

“Il ruolo dell’Ateneo è stato fondamentale perché ha coordinato tutto il progetto di ristrutturazione, insieme alla Sovrintendenza, instaurando un rapporto interistituzionale molto importante, che prosegue da molti anni e ha il pregio di poter rendere fruibile l'opera anche a tutti gli studenti che frequentano la nostra università”. Sono le parole di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, partecipando oggi a Roma alla cerimonia con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata e con cui è stato riaperto al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio - Maut. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cultura: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata

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