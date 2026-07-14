Cultura | Levialdi Ghiron Tor Vergata ‘Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata’
L'università ha coordinato il restauro della Torre Vergata, collaborando con la Sovrintendenza in un progetto durato diversi anni. L'intervento ha permesso di recuperare l'edificio e renderlo accessibile agli studenti. La collaborazione tra le due istituzioni è stata continua e ha coinvolto vari aspetti della ristrutturazione. La gestione ha previsto la supervisione di tutte le fasi del lavoro, garantendo il rispetto delle procedure e degli standard di tutela del patrimonio.
“Il ruolo dell’Ateneo è stato fondamentale perché ha coordinato tutto il progetto di ristrutturazione, insieme alla Sovrintendenza, instaurando un rapporto interistituzionale molto importante, che prosegue da molti anni e ha il pregio di poter rendere fruibile l'opera anche a tutti gli studenti che frequentano la nostra università”. Sono le parole di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, partecipando oggi a Roma alla cerimonia con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata e con cui è stato riaperto al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio - Maut. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Cultura: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata
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