Orio al Serio per i 25 milioni di passeggeri obiettivo aerei più grandi | Così i viaggiatori aumenteranno ma i voli meno

A Orio al Serio, i nuovi aerei di Ryanair passeranno da circa 190 a 230 posti, con l’obiettivo di gestire 25 milioni di passeggeri. La modifica comporta un aumento delle dimensioni degli aerei, ma si prevede che il numero totale di voli diminuisca. È stato avviato il dibattito pubblico sul Piano di sviluppo, che interessa anche le infrastrutture aeroportuali. La decisione riguarda specificamente il cambio di aerei e il potenziale impatto sul traffico aereo locale.

Dai circa 190 seggiolini attuali, ai 230 posti previsti su ciascuno dei nuovi aerei di Ryanair. Avviato il dibattito pubblico sul Piano di sviluppo aeroportuale 2029-2043 (Psa), la maggiore capienza degli aerei è un elemento ricorrente nell’illustrazione del nuovo masterplan che stima per lo scalo di Orio al Serio un traffico di 23,9 milioni di passeggeri al 2040 (nei primi cinque mesi di quest’anno sono stati quasi 7 milioni), a tendere ai 25 milioni del 2043 (anno in cui scadrà la concessione). «Un aumento di circa il 20%», osserva Alessandro Reina, direttore infrastrutture di Sacbo. «Ryanair ha in ordine più di 300 aeromobili. È... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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