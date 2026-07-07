L’aeroporto di Orio al Serio punta a raggiungere 23 milioni di passeggeri entro il 2040, con un indotto economico di 5 miliardi di euro e circa 100.000 posti di lavoro. Il Piano di sviluppo aeroportuale 2029-2043 è stato recentemente avviato e prevede un percorso di pianificazione complesso, secondo quanto dichiarato dal presidente di Sacbo. La proposta coinvolge un orizzonte temporale di quasi vent’anni e si inserisce in un dibattito pubblico ancora in fase iniziale.

Che volto assumerà, in un orizzonte quasi ventennale, il sistema dell’aviazione civile e, di conseguenza, l’aeroporto di Orio al Serio? L’esercizio pianificatorio è «impegnativo», per stessa ammissione del presidente di Sacbo Giovanni Sanga, nell’illustrare l’avvio del dibattuto pubblico relativo al Piano di sviluppo aeroportuale (Psa) 2029-2043. Un iter sviluppato su impulso di Enac e che si inquadra nella cornice del Piano nazionale degli aeroporti, che in un’ottica complessiva prevede la costituzione di 13 sistemi aeroportuali integrati e che, tuttavia, punta al 2035 come linea di demarcazione. Nel caso di Orio al Serio «viene traguardata... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Aeroporto Orio, obiettivo 23 milioni di viaggiatori per il 2040, indotto da 5 miliardi e 100 mila posti di lavoro

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