Aeroporto di Orio al Serio sfiorati i 17 milioni di passeggeri in un anno

L'aeroporto di Orio al Serio ha registrato quasi 17 milioni di passeggeri nell'ultimo anno. La società che gestisce l'aeroporto ha tenuto un'assemblea degli azionisti il 30 aprile 2026, durante la quale sono stati presentati i dati sui traffici e le performance recenti. La cifra totale di passeggeri rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti, confermando la crescita del traffico aereo nella regione.

Orio al Serio (Bergamo), 30 aprile 2026 – L'assemblea degli azionisti di Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Orio al Serio, ha approvato il bilancio consolidato di gruppo per l'esercizio 2025 che include il bilancio d'esercizio di Sacbo Spa e quello della società interamente controllata BGY International Services Srl. L'anno si è chiuso con un consuntivo di 16.937.976 passeggeri, al di sopra dei dati previsti dal budget, consolidando la competitività dell'aeroporto di Bergamo, sia a livello nazionale - stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa - che a livello europeo, dove occupa la 41esima posizione nella graduatoria pubblicata da ACI Europe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aeroporto di Orio al Serio, sfiorati i 17 milioni di passeggeri in un anno Notizie correlate A Orio al Serio oltre 6,2 milioni di contanti non dichiarati: il fiuto del cash dog incastra 530 passeggeriOrio al Serio (Bergamo) – Nel corso del 2025 i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio e il personale dell'Agenzia delle... Trasporto illecito di denaro all'aeroporto di Orio al Serio vicino Bergamo, sequestrati 6 milioni di euroOltre 6,2 milioni di euro sequestrati e oltre 530 passeggeri sanzionati: questo il bilancio dei controlli effettuati presso l’aeroporto “Il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Da Como a Orio al Serio senza cambi, arriva la navetta diretta: tempi, fermate e prezzi; Ritratti di parole all’Aeroporto di Orio; Crisi geopolitica e caro carburante, Ryanair non taglia i voli e accelera su Orio; Bergamo, Aeroporto: in Sacbo c’è il leghista Belotti, la sindaca Carnevali riflette sul Dem Pedersoli. Aeroporto di Orio al Serio, sfiorati i 17 milioni di passeggeri in un annoAppravato il bilancio consolidato di Sacbo per il 2025. Nella stagione estiva in corso sono 23 le compagnie aeree che operano sullo scalo e il network dei collegamenti comprende 152 destinazioni in 44 ... ilgiorno.it Aeroporto di Orio, nominato il nuovo cda e approvato il bilancio: il piano di investimentiDall'assemblea dei soci l'ufficialità alle nomine. Dati positivi per lo scalo, con traffico da 17 milioni di passeggeri nel 2025: il piano di azione per il prossimo futuro ... bergamo.corriere.it Situato a meno di un chilometro dall’aeroporto di Orio (circa 850 metri a piedi) e a breve distanza da Oriocenter, l’ostello nasce da una visione imprenditoriale della famiglia Corno. - facebook.com facebook