Educazione motoria alla primaria 4.201 posti nel 2026-2027 | i numeri per Regione Lombardia prima per cattedre TABELLA

Per l’anno scolastico 2026-2027 sono previsti 4.201 posti complessivi per l’insegnamento di educazione motoria nelle scuole primarie. La regione con il maggior numero di cattedre è la Lombardia, mentre il contingente totale a livello nazionale rimane invariato rispetto agli anni precedenti.

Resta stabile il contingente nazionale destinato all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. I dati provvisori sugli organici docenti per il 2026-2027 conferma infatti una stima complessiva di 4.201 posti per le classi quarte e quinte. La distribuzione territoriale continua a premiare le regioni con il maggior numero di classi della primaria e con una più ampia diffusione del tempo pieno. La Lombardia mantiene il contingente più alto d’Italia con 686 posti complessivi destinati all’educazione motoria nella primaria. La tabella riporta anche la stima delle classi IV e V della primaria per il prossimo anno scolastico. I dati evidenziano anche la forte incidenza del tempo pieno soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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