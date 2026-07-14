Ordine d’arrivo Tour de France 2026 decima tappa | l’insaziabile Pogacar firma il tris a Le Lioran

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France, da Aurillac a Le Lioran, lunga 166,6 chilometri. È il suo terzo successo consecutivo in questa edizione. La vittoria ha ampliato il suo vantaggio sugli inseguitori, che vedono ridotte le possibilità di recupero.

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Incontenibile, straripante e sempre più senza rivali. Tadej Pogacar trionfa anche nella decima tappa del Tour de France, Aurillac-Le Lioran di 166,6 chilometri e incrementa ulteriormente il suo vantaggio sugli inseguitori che, giorno dopo giorno, vedono sempre più ridotte le proprie speranze. Lo sloveno, al terzo successo di giornata in questa edizione, scatta a meno di quindici chilometri dalla fine, riprende il fuggitivo Carapaz in pochi metri e s’invola da solo verso il traguardo. Il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG precede di 32” un redivivo Remco Evenepoel che, grazie ad un finale prepotente, recupera il distacco accumulato e chiude secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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