Basta medici nel mirino c' è chi come me trascorre dieci ore al giorno in sala operatoria per combattere le liste di attesa
Un medico riferisce di passare circa dieci ore al giorno in sala operatoria, quasi tutti i giorni. La sua affermazione si inserisce in un contesto in cui si chiede di evitare attacchi ai professionisti sanitari, sottolineando l’impegno quotidiano nel lavorare per ridurre le liste di attesa. La dichiarazione è stata fatta in un locale della valle del Volturno, lontano dal contesto ospedaliero.
PONTELATONE In media — racconta al fresco di un locale della valle del Volturno — trascorre circa dieci ore al giorno in sala operatoria. Quasi tutti i giorni. E non lo fa in una clinica privata, bensì all’Ospedale del Mare, registrando un indice di produttività del 105 per cento, in una lotta incessante contro i tumori urologici e le liste di attesa: «Bisogna considerare — spiega — che non ci sono soltanto gli interventi programmati, ma anche quelli urgenti attraverso il Pronto soccorso. E se non si rimane a lungo in sala operatoria, diventa poi difficile far fronte all’affollamento. La stanchezza c’è, ma te ne accorgi soltanto a fine giornata». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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