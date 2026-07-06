Mbappé risponde alla senatrice paraguayana che gli aveva rivolto insulti razzisti | Donna spregevole

Una senatrice paraguaiana ha rivolto insulti razzisti a un calciatore francese, definendolo “donna spregevole”. La risposta del calciatore è stata una dichiarazione pubblica in cui ha definito la senatrice “spregevole”. Il governo francese e la federcalcio nazionale hanno condannato gli insulti, qualificandoli come “criminali e riprovevoli”. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti discriminatori nel calcio e sulla condanna ufficiale di tali comportamenti.

Celeste Amarilla, senatrice paraguaiana, ha insultato pubblicamente Mbappé con affermazioni che il governo francese e la Federcalcio transalpina hanno definito "criminali e riprovevoli". Lo stesso capitano non ha avuto mezzi termini: "Persona indegna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Celeste Amarilla (senatrice paraguayana), su Kylian Mbappé: Questo bruto non ha nemmeno imparato a scrivere. Invece di latte materno, è cresciuto succhiando noci di cocco, e le creature più educate che abbia mai sentito erano gli scimpanzé. reddit

La senatrice ha continuato così il suo durissimo e vergognoso attacco La risposta di Kylian non è tardata ad arrivare, così come quella della federazione francese, che ha ovviamente condannato le parole della senatrice e ha inviato una segnalazione alla x.com