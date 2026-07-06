Durante gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, una senatrice del Paraguay ha rivolto insulti razzisti nei confronti di Kylian Mbappé, chiamandolo “scimpanzè”. L’attaccante francese ha risposto definendo la donna “spregevole”. Le parole della senatrice sono state riportate pubblicamente e hanno suscitato reazioni di condanna. La vicenda riguarda un episodio di insulti razzisti legati alla competizione calcistica.

Kylian Mbappé ha condannato le parole di una senatrice del Paraguay, rilasciate dalla donna dopo la vittoria della Francia contro il Paese sudamericano negli ottavi di finale ai Mondiali di calcio 2026. Mbappé ha definito Celeste Amarilla, senatrice del Partito Liberale Radicale del Paraguay, una “donna spregevole” che è “indegna” di far parte del Congresso paraguaiano. “A causa della tua sconsideratezza e del tuo sfacciato razzismo, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuto dai tuoi giocatori durante questi Mondiali”, ha scritto Mbappé in un post sul social X. Madame Celeste Amarilla, Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, insulti razzisti da una senatrice paraguaiana contro Mbappé: “Scimpanzè”. Lui risponde: “Donna spregevole”

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Mondial 2026: une sénatrice paraguayenne profère des insultes racistes envers Kylian Mbappé

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