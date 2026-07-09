Roma ha deciso di espellere due militari russi dall’ambasciata, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, che devono lasciare l’Italia entro tre giorni. La Farnesina ha comunicato la misura come risposta a quanto definito un’attività di spionaggio condotta dai due. La decisione segna un aumento dello scontro diplomatico tra Italia e Russia.

Roma alza il livello dello scontro diplomatico con Mosca. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’ambasciata della Federazione Russa in Italia, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, che dovranno lasciare il Paese entro tre giorni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo la comunicazione formale trasmessa dal segretario generale della Farnesina all’ambasciatore russo a Roma. Tajani ha collegato direttamente la decisione alle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma, definendo l’azione di Mosca “un’ingerenza grave e inaccettabile” per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Spie russe a Roma. Il segnale della Farnesina a Mosca

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