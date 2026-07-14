Un'operazione dell'Ice nel Maine ha portato alla morte di un giovane colombiano. L'episodio ha suscitato proteste di massa e richieste di maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle autorità. L’incidente si aggiunge a un precedente di controversie legate all’attività dell’agenzia, che continua a essere oggetto di scrutinio pubblico. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle circostanze dell’evento o sulle eventuali responsabilità.

Un nuovo episodio di violenza getta ancora ombre sull’operato degli agenti dell’Ice, l’Agenzia federale statunitense per l’immigrazione e il controllo delle dogane, scatenando proteste di massa e richieste di trasparenza e responsabilità. La sparatoria a Biddeford La sparatoria mortale questa volta è avvenuta a Biddeford, nel Maine, sulla costa est degli Stati Uniti. Un agente dell’Ice ha ucciso a colpi d’arma da fuoco un 26enne colombiano durante un’operazione per l’esecuzione di un ordine di espulsione. Secondo il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, l’uomo avrebbe tentato di investire un agente con il proprio veicolo mentre cercava di fuggire, inducendo l’ufficiale ad aprire il fuoco. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Operazione dell'Ice nel Maine, ucciso un giovane colombiano

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Ice, 26enne colombiano regolare ucciso in una sparatoria nel Maine

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