Open Fiber ha dichiarato che le infrastrutture digitali sono essenziali per il futuro del Paese. La società sottolinea che il successo nell’adozione dell’intelligenza artificiale dipende da un costante apprendimento e dal dialogo tra diverse generazioni. La diffusione delle competenze digitali e una cultura dell’apprendimento continuo sono considerati elementi chiave per valorizzare appieno le infrastrutture tecnologiche.

“Le infrastrutture digitali sono fondamentali per il futuro del Paese, ma il loro valore si realizza pienamente solo attraverso competenze diffuse e una cultura dell’apprendimento continuo. L’intelligenza artificiale crea opportunità solo se le persone sono le vere protagoniste dell’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Romina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber, partecipando oggi all’evento “Crescere nella PA: persone, formazione e risultati” a Palazzo Wedekind a Roma, alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. “Open Fiber, che ha realizzato una rete in fibra ottica di oltre 168 mila chilometri e raggiunge 17,4 milioni di unità immobiliari in tecnologia FTTH, con servizi attivi per circa 4 milioni di clienti residenziali, vive quotidianamente questa sfida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Open Fiber, Chirichilli: “La sfida dell’Ia si vince con apprendimento e dialogo tra generazioni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Open Fiber: la fibra ottica prende vita grazie all’IA generativaRecentemente, si è parlato di come l'intelligenza artificiale generativa venga impiegata per rappresentare in modo più dettagliato e realistico le...

Open Fiber lancia la nuova campagna 'The Fiber Life'Open Fiber ha avviato una nuova campagna pubblicitaria intitolata 'The Fiber Life', che mira a promuovere l'utilizzo della fibra ottica come...

Open Fiber punta su formazione continua e dialogo tra generazioni per affrontare la sfida dell’intelligenza artificialeL’azienda ha realizzato una rete in fibra ottica di oltre 168mila chilometri e raggiunge 17,4 milioni di unità immobiliari in tecnologia FTTH, con servizi attivi per circa 4 milioni di clienti residen ... affaritaliani.it

AI, Chirichilli (Open Fiber): Sfida che si vince soltanto con formazione mirata e dialogo tra le generazioniRomina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber, oggi all’evento Crescere nella PA: persone, formazione e risultati. key4biz.it