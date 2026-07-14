Durante l’Annual Meeting della Partnership Platform on Localizing the SDGs, il progetto Mase, promosso dal Ministero dell’Ambiente, ha registrato una crescita significativa a livello globale. La collaborazione tra Mase e UN-Habitat, avviata sotto la presidenza italiana del G7, ha ottenuto un riscontro positivo. La partecipazione internazionale e l’interesse verso l’iniziativa sono aumentati, rafforzando la presenza italiana nel settore dello sviluppo sostenibile.

Grande successo per il Mase all’Annual Meeting della Partnership Platform on Localizing the SDGs, l’iniziativa congiunta Mase e UN-Habitat e nata sotto la presidenza italiana del G7. L’evento, ospitato nell’ambito dell’High-Level Political Forum delle Nazioni Unite, ha riunito oltre 300 partecipanti, confermando il ruolo dell’Italia come promotrice di un modello innovativo di cooperazione internazionale per l’attuazione dell’Agenda 2030. Claudio Barbaro: Il valore del dialogo tra governi e territori. Ad aprire i lavori è stato il Sottosegretario al Mase Claudio Barbaro, affiancato dalla Direttrice Esecutiva di UN-Habitat Anaclaudia Rossbach.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Onu, l’Italia rafforza la sua leadership sullo sviluppo sostenibile: il progetto del Mase cresce a livello mondiale

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