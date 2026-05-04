Strategia nazionale sviluppo sostenibile | incentivi Mase per Regioni e Enti locali

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un nuovo Avviso che prevede incentivi destinati alle Regioni e agli Enti locali. L’obiettivo dichiarato è sostenere iniziative legate allo sviluppo sostenibile attraverso risorse dedicate. Le risorse provenienti dal Ministero saranno distribuite ai soggetti coinvolti, con l’intento di finanziare progetti specifici nel settore ambientale e della sicurezza energetica.

Con un nuovo Avviso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mira a rafforzare il processo di territorializzazione della Strategia nazionale di Sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030, in linea con il quadro normativo nazionale, nonché con il quadro strategico europeo e internazionale, attraverso l’attuazione delle direttrici di azione dei tre vettori di sostenibilità: 1) Coerenza delle Politiche per lo sviluppo sostenibile; 2) Cultura per la sostenibilità; 3) Partecipazione per lo sviluppo sostenibile. L’Avviso è rivolto alle Regioni, alle Province Autonome e alle Città Metropolitane che non hanno preso parte all’Avviso pubblico del 20 dicembre 2023 e che sono interessate dal processo di definizione e attuazione delle Strategie RegionaliProvinciali e delle Agende Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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