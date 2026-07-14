Nell'ultimo capitolo di One Piece, si svela la verità su Luffy e Joyboy, creando tensione nell’Arco di Elbaf. La storia, iniziata oltre vent’anni fa con l’incontro tra la ciurma e i giganti, si avvicina alla battaglia finale. La rivelazione riguarda un collegamento tra il protagonista e il personaggio di Joyboy, anticipato fin dai primi capitoli. Le vicende si fanno sempre più intense e il conflitto si avvicina.

L’ Arco di Elbaf sta letteralmente infiammando le pagine di One Piece. Dopo oltre vent’anni dalle primissime anticipazioni seminate ai tempi di Little Garden con l’incontro tra la ciurma e i giganti Dorry e Brogy, l’opera di Eiichiro Oda ci sta trascinando a passo di carica verso l’inevitabile Guerra Finale. Mentre i riflettori sono puntati sullo scontro aperto contro Imu e i Cavalieri Divini, il manga sta finalmente scavando a piene mani nella lore più profonda del franchise: i segreti del Secolo Buio. E proprio il sovrano occulto del mondo, in vita da secoli, ha appena sganciato una bomba narrativa su chi sia realmente Joyboy. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - One Piece 1188: Imu svela la verità su Luffy e Joyboy (e le cose si mettono male)

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