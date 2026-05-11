In Friuli, una donna è scomparsa insieme ai suoi due figli. La famiglia ha ricevuto un appello dall’ex marito, che ha chiesto di mettersi in contatto e di fare sapere qualcosa. Le forze dell’ordine stanno indagando, con particolare attenzione alla possibilità che si tratti di un allontanamento volontario. Prima della scomparsa, non sono stati rilevati segnali di allarme o eventi sospetti.

Da oltre due settimane non ci sono più notizie della donna, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni, che sembrano spariti nel nulla dopo essere partiti da Castell’Arquato, nel Piacentino, per una vacanza in Friuli Venezia Giulia insieme ai quattro cani di famiglia. Anche Riccardo Bottacchiari, padre della donna e nonno dei due ragazzi, ha rivolto un appello pubblico: «Vorrei che si facessero vivi: siamo tutti in apprensione per questa storia. L’importante è che vengano a casa sani e salvi». Nel frattempo le indagini stanno entrando in una fase più delicata. La Procura di Piacenza procede al momento per sottrazione di minori, reato che prevede una pena da uno a tre anni, ma sarebbe al vaglio l’ipotesi di modificare il capo di imputazione in sequestro di persona.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Friuli, Sonia Bottacchiari scomparsa con i due figli, l’appello dell’ex marito: «Le cose si mettono a posto, l’importante è che vi facciate sentire»

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