Ciro Solimeno ha confermato di aver scelto Elisa Leonardi durante la recente registrazione di Uomini e Donne. Dopo la decisione, ha rivelato che diverse esperienze passate lo hanno ferito, ma non ha specificato quali. La scelta è stata trasmessa nel programma, in cui Solimeno ha deciso di uscire con Elisa Leonardi.

Nei giorni scorsi è andata in onda la scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, l'ex tronista ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi con Elisa Leonardi. Entrambi erano al settimo cielo dopo la puntata, hanno infatti detto che non vedono l'ora di vivere la loro storia d'amore fuori. Sui social l'ex tronista ha fatto un bilancio del suo percorso dicendo che alcuni percorsi arrivano quando hai più bisogno e per lui il trono è stato proprio questo. Ha ammesso che alcune cose che ha letto e sentito durante il suo percorso gli hanno fatto male, specie quando colpivano la sua persona. È stato però felice di vedere che tantissime persone hanno voluto conoscerlo davvero e hanno deciso di difenderlo e sostenerlo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Ciro Solimeno dopo la scelta svela: “Tante cose mi hanno fatto male ma…”

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DOCCIA FREDDA DOPO LA SCELTA! Ciro Solimeno Vuota il Sacco: Mi Hanno Fatto Male!

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