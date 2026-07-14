Ondate di calore e cambiamento climatico | 10 falsi miti da sfatare

Durante un’ondata di calore in Italia, sono state diffuse diverse affermazioni che minimizzano o giustificano il fenomeno. Tra queste, si è detto che il caldo si verifica da sempre, che le persone si abitueranno, che la colpa sia del Sole o che i cambiamenti climatici siano un fenomeno naturale. Questi commenti sono stati fatti in risposta alle alte temperature, senza che siano state fornite analisi scientifiche o dati specifici.

Quando le temperature aumentano e una nuova ondata di calore interessa l’Italia, tornano puntualmente alcune affermazioni: “ha sempre fatto caldo”, “ci abitueremo”, “è colpa del Sole” oppure “il clima è sempre cambiato”. Queste frasi contengono talvolta una piccola parte di verità, ma vengono spesso utilizzate in modo improprio, confondendo il normale andamento del tempo meteorologico con una trasformazione climatica osservabile su periodi molto più lunghi. Un’ondata di calore non è semplicemente una giornata molto calda. È un periodo prolungato nel quale le temperature risultano eccezionalmente elevate rispetto al clima normalmente osservato in una determinata area. 🔗 Leggi su Meteopop.it

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