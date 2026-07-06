Le prime giornate estive sono state segnate da un’ondata di calore record, destinata a ripetersi nel 2026. Il ministero della Salute ha pubblicato un vademecum che evidenzia i rischi legati alle alte temperature. Tra le indicazioni, si raccomanda di bere quantità adeguate di acqua, seguire le indicazioni sugli integratori e rispettare le linee guida dell’UE. Non si segnalano, al momento, altre misure specifiche o interventi immediati.

I primi giorni d’estate sono iniziati con un’ondata di calore record che, secondo gli esperti, non sarà l’unica del 2026. Per questo anche il ministero della Salute ha messo a punto un vademecum in cui ricorda quali sono i rischi dell’esposizione alle temperature elevate. Tra questi c’è la disidratazione, riguardo alla quale, però, ci sono molti “falsi miti”, che anche l’Unione europea ora cerca di sfatare. Ondate di calore e disidratazione. La disidratazione “è causata da una perdita di acqua dall’organismo maggiore di quella introdotta. L’organismo si disidrata e incomincia a funzionare male quando: è richiesta una quantità di acqua... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ondate di calore, tutti i “falsi miti” da sfatare. Quanta e quale acqua, integratori e indicazioni UE

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