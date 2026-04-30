Ma lo allatti ancora? I falsi miti da sfatare sull’allattamento prolungato

L'allattamento prolungato è un argomento spesso oggetto di opinioni e commenti non richiesti. In molti casi, le scelte delle madri riguardo a quando interrompere l'allattamento vengono giudicate o fraintese. La società tende a mettere in discussione le decisioni di nutrire i figli oltre i primi mesi, alimentando così falsi miti e stereotipi. La questione si inserisce in un contesto più ampio di aspettative sociali e pressioni sulla genitorialità.

Essere genitori è una fatica enorme, anche perché qualsiasi decisione si prenda è sempre oggetto di commento, giudizio, opinione. Per un personaggio pubblico, per giunta donna, questo è estremamente amplificato. Il caso dell’attrice, cantante e ballerina statunitense Rumer Willis è solo l’ultima conferma. Willis, infatti, è finita al centro delle critiche per aver condiviso sui social la scelta di continuare ad allattare la figlia di quasi tre anni, riaccendendo un dibattito che ciclicamente torna a dividere l’opinione pubblica. Al di là del caso mediatico, la questione apre però a un tema più ampio e spesso frainteso, quello dell’ allattamento prolungato.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Ma lo allatti ancora?” I falsi miti da sfatare sull’allattamento prolungato Notizie correlate Cambio dell’ora: bufale e falsi miti da sfatareIl cambio dell’ora è uno degli appuntamenti ricorrenti dell’anno, ma anche uno dei più fraintesi.