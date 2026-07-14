Ondata di caldo donna resta senza acqua a Sassari | agenti si improvvisano idraulici e risolvono tutto

Da virgilio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli agenti della Polizia di Stato a Sassari sono intervenuti per aiutare un’82enne rimasta senza acqua a causa di un guasto all’impianto idrico della sua casa. Dopo aver constatato il problema, gli agenti si sono improvvisati idraulici e hanno risolto il malfunzionamento. La donna ha potuto così riavere l’acqua corrente nel suo appartamento, in piena ondata di caldo.

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Gli agenti della Polizia di Stato a Sassari hanno aiutato una donna di 82 anni dopo che questa ha dovuto affrontare un guasto all’impianto idrico della sua abitazione. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, durante un’ondata di caldo che ha portato le temperature a sfiorare i 40°C. L’azione degli agenti è stata resa necessaria dalla richiesta di aiuto della donna, impossibilitata a provvedere alla propria igiene personale e alla gestione quotidiana per l’assenza di acqua in casa. La richiesta di aiuto e le condizioni della donna Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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