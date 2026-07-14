Crisi caldo africano sull’Italia | il Piemonte resta senza acqua a chiede aiuto alle regioni vicine
Il Piemonte ha segnalato una carenza di risorsa idrica, chiedendo aiuto alle regioni vicine a causa della crisi causata dall’anticiclone africano. Le alte temperature, che hanno raggiunto picchi record nel Centro-Sud, stanno riducendo le riserve di acqua e aggravando la situazione. La regione ha fatto richiesta di supporto per gestire la scarsità di risorse idriche. La presenza dell’anticiclone ha portato condizioni di caldo intenso e temperature sopra la media stagionale in diverse aree del Paese.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone porta una nuova ondata di calore: picchi record al Centro-Sud. L’ anticiclone africano torna a dominare il clima italiano, riportando condizioni di caldo intenso e temperature sopra la media stagionale. Nei prossimi giorni è attesa la fase più critica, con valori destinati a raggiungere livelli elevati soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. In particolare, la Sardegna potrebbe arrivare fino a 42 gradi, mentre in diverse aree del Paese il termometro potrebbe superare la soglia dei 40 gradi. Bollino rosso in aumento nelle città italiane. L’ondata di calore fa scattare l’allerta per la salute pubblica in diverse città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata
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