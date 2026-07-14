Crisi caldo africano sull’Italia | il Piemonte resta senza acqua a chiede aiuto alle regioni vicine

Notizia in breve

Il Piemonte ha segnalato una carenza di risorsa idrica, chiedendo aiuto alle regioni vicine a causa della crisi causata dall’anticiclone africano. Le alte temperature, che hanno raggiunto picchi record nel Centro-Sud, stanno riducendo le riserve di acqua e aggravando la situazione. La regione ha fatto richiesta di supporto per gestire la scarsità di risorse idriche. La presenza dell’anticiclone ha portato condizioni di caldo intenso e temperature sopra la media stagionale in diverse aree del Paese.