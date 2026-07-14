Caldo record la terza ondata ha componenti anomale E l’acqua comincia a mancare al Nord

Le temperature raggiungono i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, mentre le città italiane salgono a 4 oggi e a 7 domani in bollino rosso. La terza ondata di calore dell’anno presenta componenti anomale e il caldo record accentua la scarsità di acqua al Nord. Le previsioni indicano che entro venerdì queste temperature si manterranno o aumenteranno.

La terza ondata di calore dell’anno entra nella sua fase più intensa: le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, mentre domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ed è caldo estremo anche nel resto d’Europa. E secondo Massimiliano Fazzini, climatologo dell’Università di Camerino, «ha molte componenti anomale ». La prima è che fa più caldo al Nord che al Sud. La seconda è la durata, «con notti tropicali con minime che non scendono sotto i 25 gradi, fattori che determinano un forte stress bioclimatico sul corpo umano ». La terza ondata con «componenti anomale». In... 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi. Tra le più intense di questa estate; Caldo record a giugno in Europa, previsti picchi di 43 gradi in Italia; Caldo estremo, terza ondata di calore in Italia: quando arriva e quanto dura. Temperature record anche in Europa, da Parigi alla Germania; Terza ondata di calore almeno fino al 20 luglio, lunedì 43 gradi in Sardegna.

Caldo record a Bologna, arriva la terza ondata africana x.com

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