È l’attenzione al dettaglio, anche minimo, la cifra del processo che vede Gianluca Soncin imputato dell’omicidio volontario pluriaggravato di Pamela Genini. Nell’udienza che al tribunale di Milano ha dato il via alla fase istruttoria, davanti alla corte presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, sono stati ripercorsi i gesti che Gianluca Soncin ha compiuto fino a scagliarsi con 76 coltellate sulla 29enne di Strozza. E poi gli attimi appena successivi, quelli immortalati dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto dopo la chiamata fatta da Francesco Dolci al 112 non appena Pamela gli scrisse che Soncin le stava entrando in casa con una copia delle chiavi che si era procurato da un ferramenta. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Omicidio di Pamela Genini, al processo a Gianluca Soncin la rabbia della famiglia: «Si poteva salvare, Dolci doveva portarla da noi»

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Omicidio Pamela Genini, la madre: «Primo pensiero a lei». Il legale: «Si poteva salvare»

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