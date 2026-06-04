Omicidio Genini al via processo contro Gianluca Soncin La madre di Pamela urla bastardo

Notizia in breve

È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo contro un imprenditore di 53 anni accusato di aver ucciso la compagna con 76 coltellate nel 2025. La madre della vittima ha urlato “bastardo” mentre si svolgevano le udienze. L’imputato si trova attualmente in carcere. La scomparsa della donna ha portato all'apertura del procedimento giudiziario. La corte ascolterà le testimonianze e valuterà le prove presentate.