Omicidio Genini al via processo contro Gianluca Soncin La madre di Pamela urla bastardo
È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo contro un imprenditore di 53 anni accusato di aver ucciso la compagna con 76 coltellate nel 2025. La madre della vittima ha urlato “bastardo” mentre si svolgevano le udienze. L’imputato si trova attualmente in carcere. La scomparsa della donna ha portato all'apertura del procedimento giudiziario. La corte ascolterà le testimonianze e valuterà le prove presentate.
(Adnkronos) – Al via, davanti alla Corte d'Assise di Milano, il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l’omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L’uomo, entrato di nascosto nell’appartamento della vittima in via Iglesias era riuscito a ucciderla, nonostante la polizia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Milano, femminicidio Genini: al via il processo allex compagno Soncin
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