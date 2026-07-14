Un uomo di 32 anni ha confessato di aver ucciso un uomo a Porta Capuana. Il Gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. L’omicidio sarebbe avvenuto per motivi passionali. La polizia ha arrestato il sospetto subito dopo il fatto. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate durante un’aggressione con arma da taglio. La confessione del sospetto è stata resa poco dopo l’accaduto.

Omicidio di Porta Capuana: ha confessato il 32enne Ernesto Maddaloni, il gip convalida il fermo e conferma la misura della custodia cautelare in carcere. Ha reso dichiarazioni spontanee durante le quali ha ammesso le sue responsabilità per l'omicidio di Alessandro Grivano, il 32enne ucciso a Porta Capuana, a Napoli, con un colpo di pistola mentre era in sella al suo scooter nella notte tra il 3 e il 4 luglio scorso, ma si è riservato di rilasciare la sua versione dei fatti completa al pubblico ministero già nei prossimi giorni. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, Carla Sarno, ha convalidato il provvedimento... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Omicidio Alessandro Grivano, convalidato il fermo: motivi passionali

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Omicidio a Napoli, fermo convalidato e carcere per il killerUn uomo arrestato per l’omicidio a Napoli ha confermato le sue responsabilità durante un interrogatorio.

Omicidio di Porta Capuana, si costituisce il presunto killer di Alessandro GrivanoErnesto Maddaloni, 32 anni, si è consegnato nelle ultime ore presso la Questura di Napoli.

Temi più discussi: Omicidio a Napoli, si costituiscono il presunto killer e la sua compagna; Alessandro Grivano ucciso con un colpo di pistola in strada, la fidanzata del killer confessa: Ero lì; Omicidio Grivano, interrogatorio per convalida arresto Maddaloni; Alessandro Grivano ucciso a Napoli, si consegna il killer dopo la compagna: presa la coppia del delitto. Il movente sentimentale.

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