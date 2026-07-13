omicidio di porta capuana si costituisce il presunto killer di alessandro grivano

Ernesto Maddaloni, 32 anni, si è consegnato nelle ultime ore presso la Questura di Napoli. È ritenuto dagli investigatori il presunto responsabile dell’omicidio di Alessandro Grivano, avvenuto tra il 3 e il 4 luglio nella zona di Porta Capuana. Maddaloni ha deciso di costituirsi senza ulteriori dettagli forniti al momento. Gli agenti stanno ora approfondendo le sue dichiarazioni e le prove raccolte.

Si è costituito nelle scorse ore in Questura a Napoli Ernesto Maddaloni, 32 anni, ritenuto dagli investigatori il presunto autore materiale dell'omicidio di Alessandro Grivano, ucciso nella notte tra il 3 e il 4 luglio a Porta Capuana. L'uomo si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura di via Medina accompagnato dai suoi difensori, gli avvocati Leopoldo Perone e Simone Grossi. La decisione arriva poche ore dopo il provvedimento con cui il giudice, in sede di convalida del fermo, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Eliana Brunetti, la donna che si trovava con lui al momento del delitto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Brunetti era a bordo dello scooter utilizzato per raggiungere il luogo dell'agguato, mentre Maddaloni avrebbe esploso almeno due colpi di pistola contro la vittima. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Napoli, si è costituito anche il presunto killer di Alessandro Grivano

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