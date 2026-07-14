omicidio a napoli fermo convalidato e carcere per il killer

Un uomo arrestato per l’omicidio a Napoli ha confermato le sue responsabilità durante un interrogatorio. Ha reso dichiarazioni spontanee, ma si è riservato di fornire la sua versione dei fatti lunedì prossimo davanti al pubblico ministero. Il suo fermo è stato convalidato e il sospettato è stato portato in carcere. La vittima è stata trovata senza vita nelle prime ore del mattino. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha reso dichiarazioni spontanee durante le quali ha ammesso le sue responsabilità, ma si è riservato di rilasciare la sua versione dei fatti lunedì prossimo, davanti al pubblico ministero. La giudice per le indagini preliminari Carla Sarno ha convalidato il provvedimento di fermo emesso dalla pm Stella Castaldo e disposto il carcere per Ernesto Maddaloni, 32 anni, accusato dell’omicidio volontario, in concorso con la moglie 30enne Immacolara Brunetti, di Alessandro Grivano, il 32enne ucciso a Porta Capuana, a Napoli, con un colpo di pistola mentre era in sella al suo scooter nella notte tra il 3 e il 4 luglio scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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