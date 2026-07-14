Un cadavere è stato trovato in un sacco tra i rifiuti lungo una strada nel quartiere Catona di Reggio Calabria. La polizia ha recuperato il corpo, che si trovava all’interno del sacco abbandonato tra cumuli di spazzatura. Al momento, non sono note le generalità della vittima né le cause del decesso. La scena è stata sequestrata per le indagini in corso.

Drammatico ritrovamento a Reggio Calabria. Nel quartiere Catona è stato rinvenuto un cadavere all’interno di un sacco abbandonato tra cumuli di rifiuti lungo la strada. Al momento restano un mistero l’identità della vittima così come la dinamica e il movente di quanto accaduto. Gli inquirenti non avrebbero dubbi sul fatto che si tratti di omicidio. Reggio Calabria, cadavere in un sacco tra i rifiuti Mistero su chi sia la vittima Le ipotesi e le indagini sull'omicidio Reggio Calabria, cadavere in un sacco tra i rifiuti Un sacco tra i rifiuti conteneva un cadavere: il ritrovamento è avvenuto giovedì scorso nel quartiere Catona, nella zona nord di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio a Reggio Calabria, cadavere trovato in un sacco tra i rifiuti a Catona: mistero su chi sia la vittima

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