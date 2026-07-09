Dai rifiuti emerge sacco con un cadavere orribile rinvenimento a Reggio Calabria | si indaga per omicidio

A Reggio Calabria, nel quartiere Catona, è stato trovato un sacco con un cadavere tra i rifiuti abbandonati. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, non è stato ancora identificato. La polizia sta indagando per omicidio.

Il sacco col cadavere gettato tra un cumulo di rifiuti abbandonati nel quartiere Catona. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e non è stato possibile l'identificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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