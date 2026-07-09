Reggio Calabria spunta un cadavere da un sacco nero | è ipotesi omicidio

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato all’interno di un sacco nero per i rifiuti alla periferia di Reggio Calabria. Il corpo è stato scoperto questa mattina da alcuni passanti e trasportato sul posto dalle forze dell’ordine. Sul luogo sono state avviate le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali elementi di natura criminosa. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine.

Reggio Calabria, 9 luglio 2026 – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato all'interno di un sacco nero per i rifiuti alla periferia di Reggio Calabria. Ad allertare i carabinieri è stata una segnalazione. Pochi giorni fa, un altro cadavere è stato trovato in un appartamento a Torino. Le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo hanno reso difficili le operazioni di riconoscimento: al momenti, infatti, non è stato ancora possibile attribuirgli un'identità. Il corpo è stato trovato a seguito di una segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Catona e la Scientifica per i rilievi del caso. La salma è stata successivamente trasferita in obitorio per l'autopsia, disposta dalla procura di Reggio Calabria, che non esclude l'ipotesi di omicidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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