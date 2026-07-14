Un uomo è stato ucciso a Pagani, in provincia di Salerno, durante un litigio con il figlio. L’omicidio è avvenuto per strangolamento. L’assassino avrebbe problemi psichici. La vittima è stata trovata senza vita dopo il confronto tra i due. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto e sullo stato mentale del sospettato.

Omicidio a Pagani, in provincia di Salerno, dove un figlio avrebbe ucciso suo padre strangolandolo al culmine di una lite: la ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio a Pagani, figlio litiga col padre e lo uccide strangolandolo: l'assassino avrebbe problemi psichici

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