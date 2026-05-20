Duplice femminicidio a Pollena fermo convalidato e carcere per il killer
A Pollena Trocchia, un uomo di 48 anni è stato fermato e il suo arresto è stato convalidato con la successiva custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di aver ucciso due donne, in un episodio che ha sconvolto la comunità locale. Le autorità hanno confermato la sua posizione di reo confesso. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti, mentre proseguono le indagini per fare luce su quanto accaduto.
Fermo convalidato e carcere per Mario Landolfi, il 48enne reo confesso del duplice femminicidio di Pollena Trocchia. Lo ha deciso il gip di Nola al termine dell’udienza di convalida, svolta in videocollegamento con il tribunale.Landolfi è accusato dell’omicidio di due donne, di 29 e 49 anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Pollena Trocchia, duplice omicidio nel cantiere: confessa il killerÈ stato arrestato ed avrebbe già confessato l’uomo sospettato del duplice omicidio avvenuto nella notte a Pollena Trocchia, nel Napoletano.
Duplice omicidio a Pollena Trocchia, fermato il killer: “Le ho gettate nel vuoto per non pagarle”Emergono dettagli sempre più inquietanti sul duplice omicidio scoperto a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli.
Duplice femminicidio a Pollena Trocchia, presunto killer delle due donne confessa ma dice di essersi difesoDue donne sono state ritrovate morte nel piano seminterrato di un cantiere edile a Pollena Trocchia, fermato un uomo con l'accusa di doppio femminicidio ... virgilio.it
Svolta immediata nel giallo di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. E' stato sottoposto a fermo per duplice omicidio, infatti, un 48enne del luogo ritenuto responsabile di avere ucciso, in due giorni diversi, due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel - Facebook facebook
Uno scarto subumano che uccide prostitute per non pagarle #femminicidio x.com
Pollena Trocchia, il fermato ha confessato: Non avevo i soldi per pagarleHa confessato il duplice omicidio il 49enne di Sant’Anastasia fermato dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla morte di due donne trovate senza vita ... cronachedellacampania.it