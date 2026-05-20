Duplice femminicidio a Pollena fermo convalidato e carcere per il killer

A Pollena Trocchia, un uomo di 48 anni è stato fermato e il suo arresto è stato convalidato con la successiva custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di aver ucciso due donne, in un episodio che ha sconvolto la comunità locale. Le autorità hanno confermato la sua posizione di reo confesso. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti, mentre proseguono le indagini per fare luce su quanto accaduto.

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