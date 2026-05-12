Quattordicenne accoltellato a Napoli | fermo convalidato per 15enne in ipm per tentato omicidio

È stato convalidato il fermo del 15enne accusato di aver accoltellato un quattordicenne in piazza Municipio a Napoli. La lite tra i due sarebbe iniziata a causa di uno sguardo ritenuto provocatorio. Il minorenne si trova ora in un istituto penale per minorenni, con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona, dove si sono verificati momenti di tensione.

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È stato convalidato il fermo emesso nei confronti del 15enne accusato di avere accoltellato un 14enne in piazza Municipio, a Napoli; la lite sarebbe partita per uno "sguardo di troppo".🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, 14enne accoltellato: convalidato dal gip il fermo del 15enneÈ stato convalidato dal gip del tribunale dei minorenni di Napoli il provvedimento di fermo emesso nei confronti del quindicenne che qualche giorno... Minorenne accoltellato a Napoli, convalidato dal gip il fermo del 15enneTempo di lettura: < 1 minutoÈ stato convalidato dal gip del tribunale dei minorenni di Napoli il provvedimento di fermo emesso nei confronti del... Argomenti più discussi: Lite tra ragazzini per uno sguardo di troppo: 14enne accoltellato, fermato un 15enne a Napoli; Accoltellato a 14 anni durante una lite, fermato l'aggressore: ha 15 anni; Napoli, 14enne accoltellato per uno sguardo di troppo. È grave; Napoli, ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio: è grave. Fermato un 15enne. Napoli, il quattordicenne accoltellato per aver difeso un’amica: Cosa vuoi? Lei sta con me... x.com Quattordicenne accoltellato a Napoli: fermo convalidato per 15enne, in ipm per tentato omicidioÈ stato convalidato il fermo emesso nei confronti del 15enne accusato di avere accoltellato un 14enne in piazza Municipio, a Napoli; la lite sarebbe partita ... fanpage.it