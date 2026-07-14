Omeopatia al Senato il confronto sulla riforma | focus su norme europee e trasparenza Gemmato | Ai cittadini un’informazione più chiara

Al Senato si è svolto un confronto sulla riforma dell’omeopatia, con l’obiettivo di allineare le norme italiane a quelle europee. La revisione prevede l’introduzione di foglietti illustrativi più dettagliati per i medicinali omeopatici e l’implementazione di strumenti informativi rivolti a medici e farmacisti. Un rappresentante ha dichiarato che la legge mira a offrire ai cittadini un’informazione più chiara.

Una riforma sull’omeopatia in Italia per avvicinarsi a quelle in vigore nel resto dell’Unione europea e il miglioramento dell’informazione ai cittadini, a esempio introducendo foglietti illustrativi più completi per i medicinali omeopatici, oltre a fornire maggiori strumenti informativi a medici e farmacisti. Sono questi i temi al centro della conferenza stampa “La medicina omeopatica in Europa e in Italia. Quadro normativo, orientamenti e prospettive di riforma”, ospitata oggi nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica su iniziativa del Senatore Giovanni Satta. Aprendo i lavori, il Senatore Giovanni Satta ha sottolineato l’importanza di portare il tema all’attenzione delle istituzioni, favorendo un confronto aperto tra politica, comunità scientifica e operatori del settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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