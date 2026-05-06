Durante un’audizione al Senato, i magistrati hanno espresso preoccupazioni riguardo alla nuova riforma della prescrizione, definendola come un’“amnistia di fatto” che potrebbe riguardare anche i reati più gravi. Hanno evidenziato che le modifiche potrebbero portare a una situazione in cui alcuni reati vengono definiti di fatto prescritti senza un collegamento diretto con la gravità delle accuse. Hanno inoltre descritto questa situazione come una condizione “a macchia di leopardo”.

“Un’amnistia di fatto, a macchia di leopardo e senza alcun reale collegamento con il disvalore dei reati addebitati agli imputati”. È questo il potenziale effetto sui processi se la riforma della prescrizione – l’ennesima – voluta dal centrodestra entrerà in vigore senza modifiche. A dirlo è Stefano Celli, pm a Rimini e vicesegretario dell’Associazione nazionale magistrati, nell’audizione al Senato sul disegno di legge approvato alla Camera ormai più di due anni fa, da poco “resuscitato” a palazzo Madama su richiesta di Forza Italia. In collegamento con la Commissione Giustizia, presieduta dalla leghista Giulia Bongiorno, Celli ha segnalato...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un’amnistia di fatto anche per i reati più gravi”: l’allarme dei magistrati al Senato sulla nuova riforma della prescrizione

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