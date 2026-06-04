Scuola ok del Senato al consenso informato | Fruganti FdI | Vittoria per le famiglie più trasparenza su educazione sessuale
Il Senato ha approvato il disegno di legge sul consenso informato preventivo per l’educazione sessuale nelle scuole. La legge prevede che le famiglie siano coinvolte prima di ogni attività educativa riguardante argomenti sessuali. Un rappresentante di un partito ha commentato che questa decisione garantisce maggiore trasparenza e risponde alle richieste di molte famiglie che desiderano partecipare alle scelte sull’educazione dei figli.
Il via libera del Senato al disegno di legge sul consenso informato preventivo in materia di educazione sessuale nelle scuole rappresenta "una risposta concreta" alle richieste di molte famiglie umbre, da tempo desiderose di essere coinvolte attivamente nelle scelte educative dei propri figli. A. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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