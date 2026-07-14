Oltre lo Scudetto e le finali come procede la linea verde alla Juventus? Il paragone con i settori giovanili di Inter e Milan

A pochi giorni dalla ripresa ufficiale, il settore giovanile della Juventus ha concluso il campionato 202526 con diversi prospetti in prima squadra e vittorie in varie categorie. Rispetto a Inter e Milan, la Juventus ha ottenuto alcuni trofei e ha registrato sia successi che sconfitte. La linea verde continua a essere un punto di riferimento, con giovani promesse che si affacciano nel panorama nazionale. I dati indicano un settore giovanile attivo e competitivo, in parallelo con le altre grandi del calcio italiano.

di Fabio Zaccaria Il bilancio di fine stagione a pochi giorni dalla ripresa ufficiale, ecco il recap del settore giovanile bianconero per il campionato 202526: prospetti, trofei, vittorie e sconfitte a paragone con le altre big italiane come Inter e Milan. L’inizio ufficiale della stagione 202627 per la Prima Squadra della Juventus, con il rito delle visite mediche e le prime sessioni di allenamento, ha dato interessanti spunti sui campionati ormai conclusi da tempo circa il settore giovanile per via della presenza di alcuni giocatori fra Next Gen e Primavera. Ora l’obiettivo di questo approfondimento è quello di mettere a confronto la situazione fra Juventus, Inter e Milan analizzando i risultati sportivi di campo con un taglio di rilievo al numero di giocatori che ha giocato sotto età fra Under 15, 16, 17 e Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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