Dall’Inter alla Juventus dopo lo Scudetto | la richiesta non spaventa Comolli

Dopo lo Scudetto, diversi giocatori sono stati accostati a nuove squadre, tra cui un calciatore che avrebbe manifestato interesse nel trasferirsi dalla sua attuale società a una tra Inter e Juventus. La società di appartenenza, tuttavia, non ha ancora ricevuto offerte ufficiali o avviato trattative formali. Nonostante ciò, alcune voci di mercato indicano che la situazione è in evoluzione, anche se ancora senza sviluppi concreti.

di Alessio Lento Non è ancora una trattativa vera e propria, almeno ufficialmente, ma qualcosa si muove. Chi è vicino al giocatore racconta di un futuro che potrebbe cambiare direzione già nelle prossime settimane, con la sensazione che a Torino stiano osservando con attenzione, senza esporsi troppo. La Juventus, in questa fase, sembra lavorare così: pochi segnali, nessuna accelerazione pubblica, ma contatti che iniziano a prendere forma lontano dai riflettori. Dopo lo Scudetto dell’ Inter, alcuni equilibri interni potrebbero cambiare, soprattutto quando entrano in gioco rinnovi e richieste economiche che non sempre combaciano con le strategie del club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dall’Inter alla Juventus dopo lo Scudetto: la richiesta non spaventa Comolli Notizie correlate Inter-Juventus, caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo lo scontro con La PennaTensione alle stelle a San Siro durante l’intervallo della sfida tra Inter e Juventus. Viviano non ha alcun dubbio: «Con Spalletti dall’inizio la Juventus si sarebbe giocata lo scudetto con l’Inter»Ederson alla Juventus? Si complica la pista Atletico: svelata la richiesta dell’Atalanta Tonali Juventus, fine del sogno: bianconeri fuori dai giochi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo; Juve, ho ancora la bozza del contratto. Dybala tentato dall’Inter, ma io gli dissi…; Il film dello scudetto dell'Inter; Calcio · Albo d'Oro Serie A: Elenco squadre completo con vincitori dello Scudetto. Dall’Inter alla Roma: l’effetto domino travolge la JuveMancano due mesi all’inizio ufficiale del calciomercato, fissato quest’anno al 29 giugno. Anche se non è ancora stato emesso alcun verdetto ufficiale in campionato, tutte le squadre stanno iniziando a ... asromalive.it Pagina 0 | Inter, lo Scudetto blinda Akanji e porta Muharemovic: quanto guadagna la Juve dalla cessione dell'exIl bosniaco sarebbe il regalo a Chivu per il Tricolore: c’è già l’accordo con il difensore del Sassuolo, da trovare invece quello con gli emiliani. Scopri cifre e dettagli ... tuttosport.com Anche Marcus la tocca piano: "Fuori dall'Inter vogliono ammazzarci" Queste le sue parole in diretta Instagram con alcuni compagni di squadra. #Inter #InterDipendenza #Dichiarazioni #Thuram - facebook.com facebook Palmeri: “Inzaghi mai via dall’Inter con la CL, è la verità. In privato ha sempre detto…” x.com