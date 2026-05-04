Durante una celebrazione legata allo scudetto dell’Inter, un politico ha commentato ironicamente sugli assist del giocatore Dimarco, paragonandoli a quelli di un altro politico di sinistra. La sua battuta ha suscitato reazioni tra gli osservatori, con alcune persone che hanno notato l’uso di un paragone tra le due figure pubbliche. La risposta pubblica si è concentrata su questa affermazione, senza ulteriori commenti o analisi.

Ignazio La Russa ha festeggiato a Milano il 21esimo scudetto dell’Inter. Il presidente del Senato ha cenato all’hotel Sheraton, dove erano presenti anche i calciatori nerazzurri, e ha fatto tardi assieme a un gruppo di amici. Commentando la stagione dei neo campioni d’Italia ha poi fatto una battuta paragonando Federico Dimarco. a Elly Schlein: “È un terzino sinistro che converge a destra. Un po’ come la Schlein, che fa passaggi alla destra e la destra poi fa gol.”. La Russa e lo scudetto dell’Inter Ignazio La Russa, poche ore dopo la grande notte di festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, ha parlato di calcio a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La Russa festeggia lo scudetto dell'Inter e ironizza su Schlein, paragone con Dimarco: "Fa assist alla destra"

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