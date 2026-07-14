Il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo ferroviario è stato approvato, con Tanzilli nominato presidente e Strisciuglio come amministratore delegato. Questa decisione è arrivata meno di due settimane dopo le dimissioni del precedente amministratore delegato, avvenute il 30 giugno. Il ministero dell’Economia ha preso atto delle nomine e ha confermato la composizione del nuovo vertice. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi delle dimissioni precedenti.

Il gruppo Fs ha un nuovo vertice, poco meno di due settimane dopo le dimissioni di Stefano Donnarumma il 30 giugno. Il ministero dell’Economia in assemblea degli azionisti (è socio unico) ha nominato un nuovo cda per il triennio 2026-2028 e, confermando le attese, ha scelto una soluzione interna indicando Gianpiero Strisciuglio come ad e direttore generale. Tommaso Tanzilli è confermato presidente. "Al nuovo ceo e direttore generale – indica una nota del gruppo – sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management". La nomina di Strisciuglio era già stata anticipata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il quale aveva assicurato che la scelta del successore di Stefano Donnarumma sarebbe ricaduta all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ok al nuovo cda, Tanzilli presidente . Strisciuglio ceo

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