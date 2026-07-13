Gruppo Fs Tanzilli nominato nuovo presidente

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’assemblea di un grande gruppo ferroviario ha confermato Tommaso Tanzilli come presidente. Per il ruolo di amministratore delegato, è stato scelto Gianpiero Strisciuglio, attuale dirigente di Trenitalia. La nomina segue le dimissioni del precedente AD. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l’incontro tra i membri del consiglio di amministrazione. Tanzilli rimane alla presidenza, mentre Strisciuglio assume la guida esecutiva dell’azienda.

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Nessuna sorpresa: l’assemblea di  Fs  ha confermato Tommaso Tanzilli alla presidenza del gruppo mentre il nome scelto per il ruolo di Ad – dopo l’addio di Stefano Donnarumma – è quello atteso di Gianpiero Strisciuglio, attualmente alla guida di Trenitalia. Gli altri nomi indicati dall’assemblea sono quelli di Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. Gianpiero Strisciuglio (Foto di Marco OtticoLaPresse) “Il Consiglio di Amministrazione è nominato per il triennio 2026-2028 – si legge in una nota – L’Assemblea ha quindi nominato Tommaso Tanzilli Presidente e ha invitato il nuovo Consiglio di Amministrazione a nominare Gianpiero Strisciuglio quale Amministratore Delegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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