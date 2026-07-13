L’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che include sette membri. Tra loro, è stato indicato come amministratore delegato un manager con esperienza nel settore. La composizione del consiglio è ora composta da sette membri, senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici di ciascuno. La nomina segue le procedure di rinnovo periodico degli organi societari.

L’ assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da Tommaso Tanzilli, Gianpiero Strisciuglio, Daniela Rota, Silvia Marzot, Pietro Bracco, Franco Fenoglio e Loredana Ricciotti. Il board rimarrà in carica per il triennio 2026-2028. L’assemblea ha quindi confermato Tanzilli presidente (ricopre l’incarico da giugno 2024) e ha invitato il nuovo consiglio di amministrazione a nominare Gianpiero Strisciuglio come nuovo ceo. Tommaso Tanzilli (Imagoeconomica). Strisciuglio subentra a Donnarumma. Strisciuglio, che subentra a Stefano Donnarumma, sarà chiamato a scegliere i nuovi amministratori delegati delle società controllate Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - FS, l’assemblea nomina il nuovo cda e indica Strisciuglio come ceo

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