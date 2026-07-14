Oggi inizia il ritiro estivo della Juventus Women a Châtillon | il programma e tutti gli eventi

La Juventus Women ha avviato oggi il ritiro estivo a Châtillon, in Valle d’Aosta. La squadra si allenerà fino a domenica 19 luglio, con sessioni di allenamento quotidiane. Nel programma è prevista anche un’amichevole, che si terrà nella località di Châtillon. La squadra di Guerrero rimarrà in valle per tutta la settimana, con allenamenti e incontri programmati fino alla conclusione del ritiro.

di Edoardo D'Amato La Juventus Women va in ritiro in Valle d’Aosta: da oggi, martedì 14, a domenica 19 luglio 2026, la squadra di Guerrero sarà impegnata in allenamenti e in un’amichevole d’eccezione nella suggestiva cornice del Comune di Châtillon. Di seguito andiamo alla scoperta del programma di questa settimana e della ricca offerta di eventi proposta dall’amministrazione del Paese aostano, che quest’anno ha rappresentato la regione nella trasmissione televisiva Il Borgo dei Borghi, in onda su Rai 3, che premia i borghi più belli d’Italia. Il programma del ritiro estivo 2026 della Juventus Women a Châtillon. La Juventus Women entra nel vivo della preparazione estiva in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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