Juventus Next Gen inizia la stagione 2026 27 | ritiro staff e amichevoli estive Ufficiale il programma dei bianconeri

Notizia in breve

La Juventus Next Gen ha iniziato la preparazione per la stagione 202627 con il raduno a Vinovo, dove si sono svolte visite mediche e test fisici. È stato reso noto il calendario delle amichevoli estive, che comprende diverse partite di preparazione. Lo staff tecnico ha avviato le attività sul campo, mentre il team si prepara alle prime sfide ufficiali. La squadra proseguirà la preparazione con sessioni di allenamento e incontri amichevoli nei prossimi mesi.