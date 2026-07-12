Juventus Next Gen inizia la stagione 2026 27 | ritiro staff e amichevoli estive Ufficiale il programma dei bianconeri
La Juventus Next Gen ha iniziato la preparazione per la stagione 202627 con il raduno a Vinovo, dove si sono svolte visite mediche e test fisici. È stato reso noto il calendario delle amichevoli estive, che comprende diverse partite di preparazione. Lo staff tecnico ha avviato le attività sul campo, mentre il team si prepara alle prime sfide ufficiali. La squadra proseguirà la preparazione con sessioni di allenamento e incontri amichevoli nei prossimi mesi.
di Luca Fioretti La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla si raduna a Vinovo per le visite mediche e i primi test: definito il calendario delle amichevoli estive. I motori si riaccendono ufficialmente all’Allianz Training Center di Vinovo. La stagione della Juventus Next Gen, guidata ancora una volta da mister Massimo Brambilla, è pronta a partire con il raduno estivo. I bianconeri si apprestano a iniziare una preparazione intensa per farsi trovare pronti in vista dei primi impegni ufficiali del campionato. Il programma del raduno prevede le giornate di l unedì 13 e martedì 14 luglio interamente dedicate alle visite mediche di rito e ai successivi test fisici e atletici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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La Juventus Next Gen riparte! 13-14 luglio: raduno, visite e test 15 luglio: primo allenamento Prime amichevoli: • 25/7, ore 18: Pisa-Juve NG • 31/7, ore 18: Juve NG-Vado x.com
NEXT GEN, COMINCIA LA STAGIONE 2026/27 La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla è pronta a tornare al lavoro all’Allianz Training Center di Vinovo. IL PROGRAMMA • 13-14 luglio: raduno, visite mediche e test fisici • 15 luglio: primo allena facebook
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