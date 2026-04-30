Accise carburanti e Piano casa oggi in Cdm | le possibili novità

Oggi il Consiglio dei ministri si occupa di due temi principali: le accise sui carburanti e il Piano casa. Sono in corso lavori di rifinitura sugli stanziamenti destinati a questi settori. Nel centrodestra circolano voci su una possibile cifra che potrebbe essere destinata agli interventi, anche se non ci sono conferme ufficiali al momento. La discussione si concentra sulla definizione delle risorse e delle modalità di intervento.

Una mini-proroga del taglio delle accise, che però questa volta vedrà uno sconto maggiore per il diesel rispetto alla benzina. È così che il Governo si prepara ad intervenire sul fronte degli aiuti contro il caro-carburanti con il nuovo decreto accise atteso oggi in Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno della riunione, che non è stata ancora ufficialmente convocata, è previsto anche l’atteso Piano casa, che dopo una serie di rinvii sarebbe ora arrivato al traguardo. A tracciare la rotta del nuovo decreto sui carburanti è stata la stessa presidente del Consiglio, che ha parlato di «un’ulteriore proroga» del taglio delle accise in...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Piano casa, lavoro e nodo accise sui carburanti: il Governo stringe, verso le misure; Carburanti, stop al taglio delle accise dal 1° maggio 2026. Perché la proroga è in bilico; Piano casa e taglio accise, domani il Cdm: ma i margini di manovra sono ristretti · LaC News24; Taglio delle accise in scadenza, il piano del governo Meloni contro i rincari di benzina e diesel.

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